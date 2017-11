Madrid: Kataloonia iseseisvust promoti sotsiaalmeedias Venemaalt Hispaania destabiliseerimiseks

Madrid usub, et Kataloonia eelmisel kuul toimunud iseseisvusreferendumit promosid sotsiaalmeedias jõuliselt Venemaal asuvad organisatsioonid Hispaania destabiliseerimise eesmärgil, teatasid Hispaania ministrid eile.

Hispaania kaitseminister ja välisminister teatasid, et neil on tõendeid, et Vene riikliku ja erasektori organisatsioonid ning organisatsioonid Venezuelast kasutasid Twitterit, Facebooki ja muid veebilehti separatistliku sõnumi massiliseks levitamiseks ja avaliku arvamuse kallutamiseks enne 1. oktoobril toimunud referendumit, vahendab Reuters.

„See, mida me täna teame, on, et palju sellest tuli Venemaa territooriumilt,” ütles Hispaania kaitseminister María Dolores de Cospedal Brüsselis. „Need on organisatsioonid, avalikud ja eraviisilised, mis püüavad mõjutada olukorda ja luua ebastabiilsust Euroopas.”

Küsimusele, kas Madrid on oma süüdistustes kindel, vastas samal kohtumisel osalenud Hispaania välisminister Alfonso Dastis: „Jah, meil on tõendid.”

Dastise sõnul on Hispaania teinud sotsiaalmeedias kindlaks valekontod, millest poolte jäljed ulatuvad Venemaale ja 30 protsendi jäljed Venezuelasse, mis on loodud separatistliku sõnumi positiivsete külgede võimendamiseks sõnumeid ja postitusi taasavaldades.

Kataloonia iseseisvuslasest endise presidendi Carles Puigdemonti erakonna PDeCati esindaja Euroopa Parlamendis Ramon Tremosa kordas eile, et Venemaa sekkumine ei mänginud referendumis mingit rolli.

„Need, kes ütlevad, et Venemaa aitab Katalooniat, on need, kes on aidanud viimastel aastatel Venemaa laevastikku, vaatamata EL-i boikotile,” kirjutas Tremosa Twitteris, viidates Hispaania meedia teadetele, et Hispaania lubab Vene sõjalaevadel oma sadamates tankida.

Dastis ütles, et on tõstatanud selle teema suhtluses Kremliga.