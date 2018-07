Macroni turvamees eemaldatakse ametikohalt

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni turvamees Alexandre Benalla kaotab oma ametikoha pärast seda, kui ilmusid kaadrid temast Pariisis demonstratsiooni ajal protestijat peksmas.

Benalla tuli ise politseijaama ning teda küsitleti täna hommikul. Benalla vastu esitati süüdistus vägivallatsemise eest ning politseiniku teesklemise eest.

Prantsusmaa presidendikantselei teatas, et Benalla töölepingu katkestamist algatati pärast seda, kui uued kaadrid jõudsid avalikkuseni.

Kaadrid ilmusid kolmapäeval, kui Prantsusmaa ajaleht Le Monde avaldas video 1. mai protestidest Pariisis, kus politseinikud kasutasid pisaragaasi protestijate peal. Politseimaski kandev Benalla haarab ja lohistab videos naist ning seejärel peksab ja trambib relvatut noormeest. Benallat ümbritsevad politseinikud lasevad turvamehel tegutseda.

„See, mida ma nägin, ei ole normaalne, see on enneolematu, see ei ole seaduslik ja politsei ei kasuta selliseid võtteid,“ teatas juhtumit pealt näinud tunnistaja. „See on vastuvõetamatu, ma olen väga vihane ning ma tahan selle inimese vastu näha tegutsemist õigussüsteemilt, politseilt ja kantseleilt.“

Benalla, kes ei ole enne politseinikuna töötanud, palus presidendikantseleilt vaba päeva, et ta saaks Pariisi demonstratsioonide ajal „jälgida politsei tegevust“.