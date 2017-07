Macroni toetusreiting hakkas kolinal kukkuma

Prantsuse president Emmanuel Macroni toetusreiting kukkus sel kuul 10% võrra, mis on suurim langus ühe uue riigipea jaoks alates 1995. aastast, selgub värskest avaliku arvamuse küsitlusest.

Uuringufirma Ifop küsitlusest tuli välja, et 54% prantslastest on Macroni tööga rahul, mida on kümne protsendipunkti võrra vähem kui kuu aja eest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ükski president pärast Jacques Chiraci ei ole populaarsust kaotanud nii kiiresti.

Macroni toetuse languse taga arvatakse olevat tüli sõjaväega, kelle eelarvet tahab riigijuht kärpida. Tüli tõttu astus sellel nädalal tagasi relvajõudude ülem kindral Pierre de Villiers. Ka läks president vastuollu oma peaministriga, lubades 2018. aastal maksukärbetega siiski jätkata.