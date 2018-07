Macron vahetas välja Orbáni kiitnud Prantsusmaa suursaadiku Ungaris

Prantsusmaa president Emmanuel Macron vahetas välja suursaadiku Ungaris pärast seda, kui avalikkusse lekkis konfidentsiaalne memo, milles saadik kiitis Ungari peaministri Viktor Orbáni rändepoliitikat.

Prantsusmaa uueks suursaadikuks Budapesti määrati Pascale Andreani, kes vahetab välja Eric Fournier', selgub ametlikus ajalehes laupäeval avaldatud dekreedist, vahendab Reuters.

18. juuniga dateeritud konfidentsiaalses kirjas Macroni administratsioonile, mille avaldas uuriva ajakirjanduse portaal Mediapart, ütles Fournier, et Ungari on sisserändajatega tegelemisel „eeskuju” ning Orbáni-vastased populismisüüdistused on meedia väljamõeldised.

Endine suursaadik kirjutas ka, et Prantsuse meedia, mis süüdistab Ungarit antisemitismis, püüab juhtida tähelepanu kõrvale „tõeliselt antisemitismilt”, mis lähtub „Prantsusmaa ja Saksamaa moslemitest”.

Macron ütles reedel, et ei jaga suursaadiku vaateid ja konfidentsiaalne noot ei esinda Prantsusmaa poliitikat.

„Kui see suursaadik oleks öelnud seda avalikult, oleks ta viivitamatult vabastatud,” ütles Macron pressikonverentsil Brüsselis.