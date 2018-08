Macron üritab panna Euroopa Liitu USAta oma julgeolekuvõimet kasvatama

Ta ütles oma kõnes esmaspäeval, et Euroopa Liit ei saa jääda lootma Ameerika Ühendriikidele, öeldes, et „see aeg on läbi ja meil tuleb maailmajao julgeolek oma jõududega tagada”.

Tutvustades oma diplomaatilist programmi, ütles Macron, et ta soovib käivitada üheskoos kõikide Euroopa Liidu partneritega, nende seas ka Venemaaga Euroopa julgeoleku ulatusliku ülevaatuse, rõhutades, et sellega tuleks veel tänavu algust teha.

Täna väisab Macron, kes tahab põhimõtteliselt Euroopa Liitu reformida, Soomet ja Taanit, kus loodab leida oma uutele ettepanekutele veel enne nende detailset avaldamist toetust, ja külastab lähikuudel teisigi riike.

„Tuleb luua uusi algatusi, rajada uusi liite,” ütles ta kõnes sadadele diplomaatidele ja poliitikutele, tõdedes, et tugevam julgeolek on vajalik isegi juhul, kui äärmuslike jõudude toetus üle Euroopa kasvab.