Macron: Trumpi ja Putini tõrjumine oleks Euroopa jaoks kontraproduktiivne

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles intervjuus BBC-le, et USA president Donald Trump ja Venemaa riigipea Vladimir Putin ohustavad mõlemad läänelikke väärtusi avatust ja sallivust, kuid nende isoleerimine Euroopast oleks kontraproduktiivne.

„Kui te otsustate nad lihtsalt Euroopast ja meie väärtustest eemale tõrjuda, öeldes „te reedate meie väärtused”, kaotate nad,” ütles Macron.

Macroni sõnul on lääs teinud vea, hüljates „suure narratiivi” oma väärtuste ja identiteedi ümber, ning Prantsusmaal on oma roll nende kaitsmises välismaal.

„On vaja kolleektiivset narratiivi, ühist eesmärki, ühist kujutluspilti,” ütles Macron. „See oli Daeshi tugevus – see oli surma lubadus. Ja ma arvan, et üks lääne ühiskonna ja lääneriikide probleeme viimase aastakümne jooksul on olnud kujutlusvõime, ambitsiooni, visiooni hülgamine. Keegi ei armu ühisturgu, finantsturgu, tööjõureformidesse või eelarveperspektiivi. Inimesed on motiveeritud suure narratiivi pärast.”

Macroni sõnul on see paranoia, ohutunne ja valmidus midagi kaitsta, mis paneb selliseid liidreid nagu president Putin valima teistsuguse tee, aga Venemaa president unustab, et osa tema maa enda tsivilisatsioonist seisneb avatuses ja selle tulevik on otseselt seotud Euroopaga.