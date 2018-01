Macron: silmakirjalik on teeselda, et Türgil on võimalik Euroopa Liiduga ühineda

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles ühisel pressikonverentsil Türgi president Recep Tayyip Erdoğaniga, et türklastel ei ole võimalik Euroopa Liiduga ühineda.

Macroni sõnul ei ole enam mõtet silmakirjalikult teeselda, et Türgil on võimalik mingil moel liikuda edasi liitumiskõnelustel Euroopa Liiduga, sest see ei ole lihtsalt tõsi, arvestades sealset inimõiguste olukorda, vahendab uudistekanal BBC.

„Türgi liitumiskõnelustel ei ole praegu võimalik edasi liikuda,“ ütles ta Erdoğanile, põhjendades, et „hiljutised arengud ja valikud ei luba selles protsessis teha mingeid edusamme“.

Erdoğan nentis omalt poolt, et Türgil ei ole ka enam jaksu pidevalt Euroopa Liidu liikmeks pürgida.

Erdoğan väisas sel nädalal prantslasi esmakordselt pärast tunamullust riigipöördekatset, mille järel vabastati töölt üle 100 000 riigiteenistuja ja peeti kinni veel enam kui 50 000 inimest.