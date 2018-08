Macron sai Soome nõusse: Euroopa kaitset hakatakse ühiselt USAst sõltumatuks muutma ja tugevdama

Macroni sõnul on riikidel samasugune arusaam rahvusvahelistest riskidest ja sellega seonduvalt Euroopa Liidu ühisest kaitsmisest ja koostööst, vahendab rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal.

„Oleme rahul, et Soome tuleb kaasa interventsioonialgatusega, millega soovime luua eurooplastele ühist strateegilist kultuuri,” ütles Macron, „ja soovime, et Soome ja Prantsusmaa võiksid jagada oma nägemust”.

Tsentristist Prantsusmaa president ütles täna hommikul, et loodetavasti on ka Norra ja Rootsi ideega päri, avaldades ühtlasi lootust, et „jõuame üha kaugemale ühises solidaarsuses Euroopa kaitsmise vallas”.

Tema sõnul ei ole ideedes midagi NATO-vastast, vaid tugevam Euroopa tähendab ka tugevamat NATOt. „Euroopa [Liit] vajab strateegilist kaitsesõltumatust,” ütles Macron. „Ja ühtlasi tuleb meil läbi mõelda oma suhe Venemaaga. Vaja on laiemat väärtuste Euroopat, mis tähendab, et arvesse tule võtta ka meie piiridel asuvaid riike, millega meil on sarnane ajalugu.”