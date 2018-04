Macron: Prantsusmaal on tõendid, et keemiarünnaku pani toime Süüria valitsus, aga rünnak pole otsustatud

Prantsusmaal on tõendid, et eelmise nädala keemiarelvarünnaku pani toime Süüria valitsus. See, kas anda vastulöök otsustatakse, kui kogu vajalik informatsioon on kokku kogutud, ütles president Emmanuel Macron täna.

„Meie meeskonnad on selle kallal töötanud kogu nädala ja me peame langetama otsused õigel ajal, kui me otsustame, et see on kõige kasulikum ja efektiivsem,” ütles Macron telekanalile TF1, kui temalt küsiti, kas punane joon on ületatud, vahendab Reuters.

Macron teatas, et Pariis on kindlaks teinud, et 7. aprillil Douma linnas kasutas keemiarelva, sealhulgas kloori, Süüria presidendi Bashar al-Assadi valitsus. Macron ei avaldanud mingeid üksikasju tõendite kohta ega seda, kuidas need on saadud.