Macron: Prantsusmaa ei ole Süüria režiimile sõda kuulutanud

Macron väitis, et Prantsusmaa mängis otsustavat rolli Trumpi meele muutmisel vajaduse kohta konfliktis tegevaks jääda.

„Kümme päeva tagasi ütles president Trump, et Ameerika Ühendriikidel on kohustus Süüriast lahkuda,” ütles Macron. „Ma kinnitan teile, et me oleme veennud teda, et pikaajaliselt on vajalik jääda."