Macron: poolakad väärivad paremat kui isolatsiooni

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles reedel oma Kesk-Euroopa ringreisil, et Poola isoleerib end ülejäänud Euroopast ja poolakad väärivad paremat.

Tavatult terav kriitika Poola aadressil tuli Macroni suust pärast seda, kui ta kommenteeris tõsiasja, et poolakate paremäärmuslik valitsus keeldub arutamast Euroopa Liidu tööjõuturu reformimist, vahendab uudisteagentuur AP.

„Euroopa on piirkond, mis on loodud ühistele väärtustele, tuginedes suhetele demokraatia ja avalike vabadustega, millega Poola on praegu konfliktis,“ tõdes Macron ühisel pressikonverentsil Bulgaaria president Rumen Radeviga.

Macron läks seejärel veel ühe sammu kaugemale ja avaldas arvamust poolakate valitsuse suhtes, öeldes, et sealne rahvas väärib paremat, kui see poliitika, mida ajab valitsev euroskeptiline paremäärmuslik Seaduse ja Õigluse Partei (PiS). „Poola ei määra tänase Euroopa tulevikku ega mõtesta seda ka homse Euroopa puhul,“ nentis ta ja avaldas lootust, et ühel hetkel riik siiski naaseb ühise laua taha.