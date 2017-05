Macron on Prantsusmaa presidendivalimiste kampaania viimaseks päevaks edu Le Peni ees suurendanud

Prantsusmaa tsentristist presidendikandidaat Emmanuel Macron suurendas reedel, valimiskampaania viimasel päeval küsitluse järgi oma edumaad paremäärmuslasest rivaali Marine Le Peni ees.

BFM TV ja ajalehe L’Express tellitud Elabe’i küsitluse järgi saab Macron valimiste teises voorus 62 protsenti ja Le Pen 38 protsenti häältest. Elabe’i eelmise küsitlusega võrreldes on Macroni edu kasvanud kolme protsendi võrra, vahendab Reuters.

Küsitlus toimus pärast kolmapäevast tormilist viimast teledebatti kahe kandidaadi vahel, mille Macron vaatajate hinnangul võitis.

Sisserände- ja Euroopa Liidu vastane Le Pen ei andnud aga veel alla.

„Minu eesmärk on need presidendivalimised võita,“ ütles Le Pen RTL-i raadiole. „Hr Macroni valikud on valikud, mis viivad meie riigi lõpuni sellisena, nagu me seda tunneme, lõpuni uputatuna sisserändesse, millele ta vastu ei astu, võttes arvesse tema allumist pr Merkeli poliitikale, reguleerimatusest, kõigi sõda kõigi vastu tähendavast ülipaindlikkusest tuleneva sotsiaalse hävingu valik. Ma arvan, et me suudame võita.“

Teine, Odoxa korraldatud küsitlus näitas reedel, et veerand Prantsusmaa valijaskonnast jätab pühapäeval tõenäoliselt valima minemata. Paljud neist on vasakpoolsed, kes on pettunud oma kandidaatide väljakukkumise pärast.