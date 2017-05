Macron mõistis pressikonverentsil Putiniga hukka Vene meedia

Prantsusmaa president Emmanuel Macron võttis esmaspäeval Versailles’s vastu Venemaa riigipea Vladimir Putini, misjärel mõistis pressikonverentsil hukka Vene meedia. Putin eitas samas häkkimissüüdistusi.

Ligi tund kauem kui plaanitud kestnud kõneluste järel ütles Macron, et toimus otsekohene mõttevahetus, ning mõlemad rõhutasid, et leppisid kokku, et tuleb edasi liikuda sellistes lõhestavates küsimustes nagu Süüria ja Ukraina, vahendab Reuters.

Pressikonverentsil ujus aga pinnale vimm, mis on seotud Macroni leeri süüdistustega, et Venemaa riiklikult rahastatavad uudistekanalid püüdsid tema valimiskampaaniat destabiliseerida.

Seistes Putini kõrval, kordas Macron seda süüdistust vastuses ajakirjaniku küsimusele, öeldes: „Kampaania ajal olid Russia Today ja Sputnik mõjuagendid, mis levitasid mitmel korral valeuudiseid minu kohta isiklikult ja minu kampaania kohta. Nad käitusid nagu mõjutamis-, propaganda- ja valetava propaganda organid.“

Macroni võiduga lõppenud kampaania ajal ärritas Macroni leer Kremlit, öeldes, et kampaaniavõrgustikud, andmebaasid ja veebilehed on langenud Venemaalt pärit rünnaku alla.

Kui Macroni leer keelas kahe Vene väljaande sissepääsu kampaania peakorterisse, mõistis Venemaa välisministeeriumi esindaja selle sammu hukka kui nördimapaneva ja otsese diskrimineerimise.

Putin ei reageerinud Macroni sõnadele Vene meedia kohta, kuid läks turri, kui ajakirjanik väitis, et Moskva käsi oli Macroni kampaania vastaste küberrünnakute taga. Putini sõnul ei põhine häkkimissüüdistused faktidel.

See, et Kreml näis Prantsusmaa presidendivalimistel toetavat Macroni paremäärmuslasest oponenti Marine Le Peni, mida kinnitas see, Putin võttis Le Peni kuu enne valimiste esimest vooru Kremlis vastu, ei viita Putini sõnul katsele mõjutada valimistulemust.

„Me oleme valmis vastu võtma keda iganes, alati. Kui madame Le Pen palus meiega kohtumist, miks me pidime talle ära ütlema? … Seda enam, et ta rääkis alati avalikult suhete arendamisest meie maaga. Oleks olnud imelik, kui me oleksime talle ära öelnud,“ ütles Putin.

Mõlemad pooled püüdsid esitada Putini visiiti, mis pidi tähistama 300 aasta möödumist tsaar Peeter Suure Prantsusmaa külastamisest, võimalusena Prantsuse-Vene suhted taaskäivitada.

Macron ütles, et igasugune uus keemiarelvade kasutamine Süürias on Prantsusmaa jaoks punane joon, mis toob kaasa vastuse.

Samas ütles Macron, et Prantsusmaa ja Venemaa peaksid Süüria osas koostööd tegema, ning ta soovib, et Prantsusmaa ja Venemaa hoogustaksid luureandmete jagamist, et teha koostööd konfliktile poliitilise lahenduse leidmiseks.

Putin märkis aga, et ei ole kindel, et Prantsusmaa Süüria-poliitika on sõltumatu, sest ta kuulub USA juhitud allianssi. Putini sõnul on Pariisil ja Moskval Süüria osas nii erimeelsusi kui ka ühiseid seisukohti.

Macron teatas ka, et nad leppisid Putiniga kokku, et on õige aeg uueks „Normandia formaadis“ läbirääkimiste vooruks Ukraina asjus.

Macron ei maininud lääne Venemaa-vastaseid sanktsioone, kuigi Putin kordas Moskva seisukohta, et nende jätkuv jõusolek ei aita Ukraina olukorda stabiliseerida.

Macron ütles ka, et tõstatas Tšetšeenia geide tagakiusamise teema ning Putin lubas kohalike võimude tegevust uurida.