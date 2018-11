Macron: me vajame tõelist Euroopa armeed kaitseks Venemaa, Hiina ja isegi USA vastu

Macron, kes on ajanud Euroopa Liidu ühise sõjalise jõu asja alates eelmisel aastal võimule tulekust, ütles, et Euroopa peab vähendama oma sõltuvust Ameerika võimsusest, eriti pärast seda, kui USA president Donald Trump tegi teatavaks, et astub välja külma sõja aegsest tuumarelvakokkuleppest, vahendab AFP.

„Me peame kaitsma end Hiinat, Venemaad ja isegi Ameerika Ühendriike silmas pidades,” ütles Macron raadiojaamale Europe 1. „Kui ma näen, et president Trump teatab, et ta lahkub tähtsast desarmeerimiskokkuleppest, mis sõlmiti pärast 1980. aastate euroraketikriisi, mis tabas Euroopat, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek. Me ei kaitse eurooplasi, kui me ei otsusta saada tõelist Euroopa armeed.”

Seistes silmitsi „Venemaaga, mis on meie piiridel ja on näidanud, et võib olla oht, vajame me Euroopat, mis kaitseb end paremini üksi, ilma ainult sõltumata Ühendriikidest, suveräänsemalt”, teatas Macron.

Prantsusmaa on juhtinud üheksa riigi jõudude loomist, mis on mõeldud kiireks mobiliseerumiseks ühiseks sõjaliseks operatsiooniks, evakueerimiseks sõjatsoonist või loodusõnnetuse korral abi andmiseks.

„Rahu Euroopas on ebakindel,” ütles Macron.

„Meid on tabanud sissetungikatsed küberruumis ja mitmed sekkumised meie demokraatiatesse,” lausus Macron ilmselt Venemaale viidates.

Macron hoiatas ka „autoritaarsete jõudude eest, mis ilmuvad ja relvastuvad taas Euroopa piiride sees”.