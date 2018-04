Macron: lõhenemine liberaalse demokraatia ja autoritaarsuse vahel Euroopas on nagu kodusõda

„Tundub olevat mingisugune Euroopa kodusõda, kus meie erinevused ja mõnikord meie rahvuslikud egotismid võivad näida tähtsamad kui ühtse näo näitamine maailmale,” ütles Macron. „On olemas mitteliberaalsuse külgetõmme ja see kasvab kogu aeg.”

Macroni sõnul on aga illusioon öelda, et naasmine rahvusliku suveräänsuse juurde jagatud Euroopa Liidu jõu arvel annaks seda kindlustunnet, mida valijad tahavad massirände, autoritaarsete riikide, näiteks Venemaa ja Hiina, ning võimsate rahvusvaheliste ettevõtete maailmas.

„Me vajame suveräänsust, mis on tugevam kui meie enda oma,” ütles Macron.

Macron süüdistas natsionalistide juhte lollimängimises vastuseks valijate muredele globaliseerunud majanduse üle, pakkudes illusiooni naasmisest rahvusliku võimu juurde.

„Me peame täna kuulama Euroopa rahvaste viha,” ütles Macron. „Nad vajavad uut projekti. Need, kes kauplevad vihaga, riskivad sellega, et natsionalismid rebivad Euroopa lõhki.”

Kutsudes Euroopa Liidu liidreid järgima oma eeskuju ja alustama avalikku dialoogi Euroopa tuleviku üle ütles Macron, et Euroopa Liit vajab reformi, et tugevdada „Euroopa suveräänsust” maailmas. Macroni sõnul on Prantsusmaa valmis maksma Euroopa Liidu eelarvesse rohkem, kui Suurbritannia lahkub, tingimusel, et Euroopa Liit uueneb viisil, kuidas Prantsusmaa tahab.

Macron võttis läbi oma põhipunktid Euroopa Liidu tihedama lõimumise kohta. Need sisaldavad digitaalsete ettevõtete uut maksustamist, suuremat toetust pagulastele, tihedamat koostööd riigikaitse vallas ja tugevamat ühist lähenemist Euroopa Liidu ühisraha haldamisele.