Macron Le Penile: natsionalism on sõda, minu kodupaik on surnuaedu täis

Tsentrist Emmanuel Macron säilitas pärast teisipäevaõhtust teledebatti oma positsiooni Prantsusmaa presidendivalimiste favoriidina. Macroni ja parempopulistliku Rahvusrinde kandidaadi Marine Le Peni vahel toimus terav sõnavahetus Euroopa teemadel, vahendab Reuters.

Kritiseerides Le Peni, kes tahab loobuda eurost, korraldada referendumi Euroopa Liidust lahkumise üle ja piirata sisserännet, ütles Macron: „Natsionalism on sõda. Ma tean seda. Ma olen pärit piirkonnast, mis on surnuaedu täis.“

Macron on pärit Esimese maailmasõja suurelt lahinguväljalt Somme’i piirkonnast.

Le Pen andis vastulöögi: „Te ei peaks teesklema, et olete midagi uut, kui te räägite nagu vanad fossiilid, kes on vähemalt 50 aastat vanad.“

„Mul on kahju seda teile öelda, Madame Le Pen, aga te räägite samu valesid, mida me oleme kuulnud teie isalt 40 aastat,“ ütles Macron.

See oli ilmselt vihje Le Peni jõupingutustele puhastada tema isa Jean-Marie Le Peni asutatud Rahvusrinde maine ja muuta see peavoolu valijatele seeditavamaks.

Le Pen ja konservatiivide esindaja François Fillon langesid ka kahe äärmusvasakpoolse kandidaadi teravate rünnakute alla, kes rõhusid nendevastastele juurdlustele.

„Alates jaanuarist on see olnud suurepärane kampaania … mida rohkem me kaevame, seda rohkem korruptsiooni on, seda rohkem pettust on,“ ütles nišikandidaat Philippe Poutou.

Pärast debati lõppu läbi viidud kiirküsitluse järgi oli seekordse debati kõige veenvam esindaja aga vasakpoolne poliitikaveteran Jean-Luc Mélenchon, kellele järgnesid Macron ja Fillon ning alles siis Le Pen.

Sama küsitluse järgi on Macronil parim programm.

Küsitlused on pidevalt näidanud, et valimiste teise vooru jõuavad Macron ja Le Pen ning Macron võidab.