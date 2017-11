Macron kiirustas Saudi Araabiasse regiooni stabiilsust arutama

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pidas eile kiiresti korraldatud läbirääkimisi Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga seoses kasvavate pingetega Saudi Araabia ja Iraani vahel Liibanoni ja Jeemeni pärast.

Esimesed näost näkku läbirääkimised Mohammedi ja Macroni vahel keskendusid regionaalsetele probleemidele, eriti Jeemenile ja Liibanonile ning stabiilsuse säilimise tagamisele regioonis, teatas Prantsusmaa presidendiadministratsioon pärast kohtumist, vahendab Reuters.

Kaks kõrget Liibanoni valitsusametnikku teatasid eile, et Ar-Riyad hoiab Liibanoni tagasi astunud peaministrit Saad al-Haririt pantvangis, ning kolmas ütles Reutersile, et Saudi Araabia võimud andsid Haririle käsu tagasi astuda, kui ta oli eelmisel nädalavahetusel Ar-Riyadis, ja panid ta koduaresti.

Saudi Araabia on eitanud Hariri koduarestis hoidmist, kuid Hariri ise ei ole eitanud, et tema liikumine on piiratud.

Prantsusmaal on oma endise koloonia Liibanoniga lähedased sidemed. Samuti Haririga, kellel on Prantsusmaal ka elupaik, kus ta on veetnud aastaid. Macron ütles varasemal pressikonverentsil Dubais, et on olnud mitteametlikke kontakte Haririga, kuid ei ole taotletud tema üleviimist Prantsusmaale.

„Nad arutasid olukorda Liibanonis pärast peaminister Hariri tagasiastumist,” teatas Prantsusmaa presidendiadministratsioon. „President Macron kordas üle tähtsuse, mida Prantsusmaa omistab Liibanoni stabiilsusele, julgeolekule, suveräänsusele ja terviklikkusele.”

Avalduses ei mainitud, kas Macron rääkis või kohtus Ar-Riyadis Haririga.

Jeemeni osas rõhutas Macron avalduse järgi muret humanitaarolukorra pärast.

Macron kordas, et kavatseb külastada ka Saudi Araabia suurt rivaali Iraani, et rääkida kõigi suurte tegijatega regioonis, ja hoiatas otsuste eest, mis võivad regiooni veelgi destabiliseerida.

„Meil peab olema aus dialoog,” ütles Macron. „Asi pole Iraani suhtes naiivsuse ülesnäitamises, asi on meie liitlaste selja taga seismises, eriti Araabia Ühendemiraatide, aga asi on ka põikpäise poliitika ärahoidmises, mis võib tekitada regioonis tasakaalutust või isegi konflikte.”