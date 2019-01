Macron käivitas „kirjaga prantslastele” suure üleriikliku debati, millesse suhtutakse aga skeptiliselt

„Me ei ole kõiges ühel meelel, see on normaalne, see on demokraatia. Aga me vähemalt näitame, et oleme rahvas, kes ei karda rääkida, mõtteid vahetada ja väidelda,” kirjutas Macron oma „kirjas prantslastele”, vahendab AFP.

Macroni algatus järgnes üheksandale järjestikusele laupäevale, kui Prantsusmaal toimusid kollaste vestide meeleavaldused. Osavõtjaid oli seekord taas rohkem, aga vägivalda vähem kui varasematel kordadel.

Macron loodab, et naasmine kaasavama demokraatia juurde, mis oli tema 2017. aasta presidendivalimiste kampaania üks põhijooni, rahuldab meeleavaldajate nõudmised suurema sõnaõiguse järele riigiasjades.

„Ma kavatsen muuta viha lahendusteks,” kirjutas Macron ja lubas „uut lepingut rahvaga”.

Siiski tegi Macron selgeks, et tema tagasiastumise küsimus ei ole päevakorral, ja ütles, et debatid maksude, demokraatia, keskkonna ja sisserände üle ei ole ei valimised ega referendum.

Reaktsioonid kollaste vestide hulgas olid erinevad. Mõned tervitasid Macroni kirja, aga paljud nimetasid seda valitsuse suitsukatteks.

„Debatt tähendab kõige arutamist. Kui öelda, et me hakkame väitlema, aga mitte selle, selle, selle ja selle üle... seda nimetatakse „olge vait ja kuulake mind”,” ütles kollaste vestide liikumise üks väljapaistvamaid tegelasi Maxime Nicolle YouTube’i videos.

Eelmisel nädalal avaldatud küsitlusele vastanutest kavatses 32 protsenti debatist osa võtta, aga 70 protsenti ütles, et ei usu, et see viiks märkimisväärse muutuseni.