Macron: Euroopa Liidul on valida reformide ja Frexiti vahel

Prantsusmaa presidendikandidaat Emmanuel Macron hoiatas, et Euroopa Liit peab hakkama läbi viima reforme või seisma silmitsi Prantsusmaa blokist lahkumisega.

„Ma olen Euroopa-meelne,“ ütles Macron usutluses telekanalile BBC. „Ma kaitsesin nende valimiste ajal korduvalt Euroopa ideed ja poliitikaid, sest ma usun, et see on ülimalt oluline prantsuse rahva ja meie riigi rolli jaoks globaliseerumises.“

„Kuid samal ajal peame me olukorraga silmitsi seisma, kuulama meie rahvast ja tõdema fakti, et nad on täna äärmiselt vihased ja kannatamatud. Euroopa Liidu väärtalitus ei ole enam jätkusuutlik,“ ütles ta. „Seega ma leian, et minu mandaat saab ka olema reformida süvitsi Euroopa Liitu ja meie Euroopa projekti.“

Macron lisas, et kui ta laseks EL-il senisel moel edasi toimida, oleks see reetmine.

„Ja ma ei taha nõnda teha,“ ütles Macron. „Sest pärast seda on meil Frexit (Prantsusmaa lahkumine Euroopa Liidust -toim) või on meil võimul [vastaskandidaadi Marine Le Peni paremäärmuslik kodupartei] Rahvusrinne.“

Avaliku arvamuse küsitluste järgi võidab tsentrist Macron pühapäeval Le Peni umbes 20 protsendipunktiga.