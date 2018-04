Macron esitas kõnes USA kongressi ees Trumpi seisukohtadele väljakutse: teeme meie planeedi taas suureks

„On tõsi öelda, et see kokkulepe ei pruugi puudutada kõiki muresid ja väga tähtsaid muresid,” ütles Macron. „Aga me ei tohiks sellest loobuda ilma, et meil oleks midagi olulist selle asemel. See on minu seisukoht.”

Trump otsustab 12. mail, kas taastada USA majandussanktsioonid Iraanile, mis oleks esimene samm, tuumakokkuleppe lõpetamiseks.

Macron ütles ka, et on kindel, et USA naaseb lõpuks Pariisi kliimakokkuleppesse, mille eesmärk on võidelda ülemaailmse soojenemise vastu.

„Töötagem koos, et teha meie planeet taas suureks,” ütles Macron. „Me tapame oma planeeti, tunnistagem seda, ei ole planeeti B.”

Macroni kõne kutsus esile sagedasi kiiduavaldusi ja aplause, eriti demokraatidest kongresmenide poolt, kui Macron Trumpi vaated sihikule võttis.