Maapaos viibivat Vene häkkerit käis Tallinnas intervjueerimas telestaar Ksenia Sobtšak

„Projekti Šaltai-Boltai asutaja näitab esimest korda oma nägu ja räägib kogu maailmas kuulsaks saanud häkkerite ehk „Vene Snowdenite, nagu nad ristis press, kogu loo,“ kirjutas Instagramis Vene telestaar ja opositsiooniline aktivist Ksenia Sobtšak, kes saabus kolmapäeval Tallinna.

„Te ei tea, kes on see inimene minu kõrval. Sellest hoolimata olin ma selle mehe pärast valmis eile öösel tellima pileti ja kell 6 hommikul juba lennujaama kihutama. Minu teine ülemaailmne eksklusiiv pärast MB Hodorkovskit. Projekti Šaltai-Boltai asutaja näitab esimest korda oma nägu ja räägib kogu maailmas kuulsaks saanud häkkerite ehk „Vene Snowdenite, nagu nad ristis press, kogu loo. Täna õhtul,“ kirjutas Sobtšak.

Häkkerite rühmituse Šaltai-Boltai viimane vabaduses viibiv liige nimetas esimest korda oma täisnime Peterburi uudisteportaali Fontanka ajakirjanikule, olles otsustanud anonüümsusest loobuda. Tema nimi on Aleksandr Glazastikov ja ta on programmeerija Peterburist. Praegu viibib ta Eestis.

Glazastikov ütles kolmapäeval Fontanka korrespondendile, et võttis selle otsuse vastu, sest esiteks on ta kindel, et Venemaa õiguskaitseorganitele on tema nimi juba teada, ja teiseks kavatseb ta lähimal ajal pöörduda Eesti võimude poole poliitilise varjupaiga taotlusega.

Rühmituse Anonüümne Internatsionaal ehk Šaltai-Boltai häkkerid avaldasid kõrgetasemeliste Vene ametnike kirjavahetuse aastatest 2014-2016. Vaatamata sellele, et see puudutas väga mõjukaid isikuid poliitikast, ärist ja ametnike hulgast, jäid Šaltai-Boltai liikmed pikaks ajaks karistamata.

Fontanka andmetel läks Šaltai-Boltai üle piiri 2015. aasta augustis, kui avaldas avaliku kirja sõjaväe vastuluure ülema, kindralpolkovnik Aleksandr Bezverhni nimele. Räägitakse, et irooniline kriitika kaitseministeeriumi aadressil pahandas kaitseminister Sergei Šoigut, kes andis käsu häkkerite vastu midagi ette võtta.

Anonüümse Internatsionaali kolm arvatavat liiget vahistati 2016. aasta novembris, kuid see sai teatavaks alles 2017. aasta jaanuaris.