Maakri tänava laibatükeldaja ei ilmunud vanglasse

Maakri tänava laibatükeldaja ja valearvete esitajana tuntud soomlane Markus Pasi Pönkä ei ilmunud sel nädalal õigeaegselt vanglasse talle määratud karistust kandma.

Soome politsei teatel on mees ohtlik ja võib olla relvastatud, vahendab uudisteportaal Iltalehti.

Pönkä mõisteti 2015. aasta novembris Helsingi esimese astme kohtus kolmeks aastaks ja kaheksaks kuuks vangi ränga pettuse ja raskete tulirelvakuritegude eest.

Kuna mees kaebas otsuse edasi, jäi ta vabadusse, kuni talle mõne kuu pärast uus süüdistus esitati.

Pönkä oli seejärel kuid vahi all kahtlustatuna rängas pettuses ja kahes tulirelvaseaduse rikkumises, kuni ta Helsingi esimese astme kohtu otsusega mullu suvel taas ootamatult vabadusse lasti.

Ringkonnaprokurör Heikki Wendorf ütles toona, et Pönkä oleks nende hinnangul pidanud jääma vahi alla, sest on suur risk, et ta paneb vabaduses viibides toime uue kuriteo.

Teise astme kohus jättis tänavu Pönkä süüdimõistmise jõusse ja pani paika tähtaja, mil mehel tuleb vanglasse ilmuda: neljapäeval, 27. aprillil, kell 16.15.

Apellatsioonikohus ei nõudnud mehe kohest vanglasse toimetamist viimase tervisest tulenevatel põhjustel.

Loe veel

Ühtlasi mõisteti Pönkäle pettuse ja tulirelvaseaduse rikkumiste eest ühe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus.

Ta on ohtlik ja võib olla relvastatud, hoiatas politsei täna hommikul.

Pönkä alustas oma kurjategijakarjääri ulatuslike valearvepettustega. Eestis mõisteti ta süüdi mõrvas pärast äripartneri mahalaskmist ja tükeldamist 2005. aasta detsembris. Tingimisi vabastati Pönkä Soomes 2014. aasta detsembris.