Maailmakoristuspäev sai Pariisis UNESCO-Jaapani haridusauhinna

Auhinna võtsid vastu Teeme Ära juhataja Eva Truuverk ja partnerlussuhete juht Merili Vares.

Truuverki sõnul on auhind väga suur tunnustus kogu maailmakoristuspäeva ettevalmistanud meeskonnale: “See on esimene suur rahvusvaheline auhind, mille maailmakoristuspäev on pälvinud!”

Varese sõnul on selleaastane maailmakoristuspäev aastatepikkuse suure töö tulemus ja juhitud mõtlemisest, et muutusteks peame ise tegutsema.

Rahvusvahelise ekspertžürii hinnangul on Eestist alguse saanud projekt inspiratsioon teistele muutustele suunatud ja kestlikku arengut toetavatele algatustele. Žürii tõstis eriliselt esile maailmakoristuspäeva ülemaailmset mõõdet ning õpime-läbi-tegutsemise lähenemist.

Teeme Ära on Maailmakoristuspäeva ja Keep It Clean projektidega üks kolmest tänavuse UNESCO-Jaapani auhinna laureaadist.

Teised kaks võitjat on Namib Desert Environmental Education Trust (NaDEET) Namiibiast ja Kalabia Foundation (YaKln) Indoneesiast. Kõik kolm said 50 000 dollari suuruse autasu.

Lisaks tseremooniale osalevad võitjad kahe päeva vältel UNESCO peakorteris toimuvatel haridusalastel aruteludel ja kohtumistel, kus neil on võimalus huvilistele oma tegevusi ja programmi tutvustada. Samuti korraldab Jaapani valitsus laureaatide auks piduliku vastuvõtu.

UNESCO-Jaapani kestlikku arengut toetava hariduse auhinnaga tõstetakse esile silmapaistvaid ja üleilmseid muutusi loovaid hariduslikke projekte ja programme, mis ühendavad uuenduslikul moel kestliku arengu majanduslikud, ühiskondlikud ja keskkondlikud dimensioonid. Auhinda antakse välja 2015. aastast ning seda rahastab Jaapani valitsus.

