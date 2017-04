Maailma vanim inimene suri 117-aastaselt

BBC kirjutab, et Itaalias suri maailma vanim inimene Emma Morano, kes oli 117-aastane. Ta oli varasemalt öelnud, et pikaealisuse saladuseks oli lisaks headele geenidele ka toore muna söömine.

Teadaolevalt oli ta viimane elus inimene, kes sündinud 19. sajandil - tema sünnidaatumiks on 29. november 1899.

Ühes varasemas intervjuus märkis naine, et tal on head geenid. Näiteks ta ema elas 91-aastaseks. Samuti pidas Morano pentsikut dieeti - kolm muna päevas, neist kaks toorelt. Taolist dieeti pidas ta enam kui 90 aastat. Viimasel ajal tarbis ta siiski vaid kaks muna, lisaks veidi küpsiseid. Tema arst Barlo Bava rääkis AFP'le, et Morano sõi tervislikke puu- ja juurvilju üliharva.

Moranol oli seitse õde-venda. Tema elu polnud kerge, näiteks oli ta abielus ühe vägivaldse mehega ja pidi matma oma ainsa poja. Morano suri oma kodus Itaalia põhjaosas Verbania linnas.