Maailma Tervishoiuorganisatsioon: iga kahekümnenda surma taga on alkohol

Lisaks põhjustab alkohol 13.5% kahekümnendates inimeste surmadest. WHO poolt läbi viidud uuring näitab, et alkohol tapab aastas umbes kolm miljonit inimest, millest 2.3 miljonit on meessoost.

29 protsenti alkoholiga seotud surmadest on seotud ka vigastustega – nende seas liiklusõnnetused ja enesetapud.

WHO uuring tuleb välja iga nelja aasta tagant ja uus uuring leidis, et noored inimesed kannatavad rohkem alkoholisurmade käes. Lisaks leidis uuring, et vaeste inimeste seas on alkoholi joomine rohkem levinud kui jõukamate seas.

WHO alkoholikontrolliekspert Vladimir Poznjak ütles The Guardianile, et alkoholi mõju tervisele on „vastuvõetamatult kõrge“. Ta lisas, et erinevate poliiside ja keeldude rakendamine on liiga kaugele jäänud probleemist ja kardab, et alkoholi tarbimine kasvab järgmiste aastate jooksul.

„Valitsused peavad rohkem tegema selleks, et alkoholi mõju ühiskonnale vähendada,“ ütles Poznjak. „Alkoholi tarbimine algab paljudes riikides enne 15. eluaastat ja selle pärast ei saa me täielikku pilti kätte, kuna me ei uuri alla 15-aastaste alkoholitarbimist.“

Uuring siiski leidis, et Euroopas ja Ameerikas langeb alkoholitarbijate kogus. Lisaks on langenud inimese keskmine alkoholitarbimise kogus aastas, 10.9 liitri pealt 9.6 liitrini.