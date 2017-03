Maailma riigijuhid väljendasid pärast rünnakut brittidele solidaarsust

Samuti terroriakte läbi elanud riikide juhid on väljendanud solidaarsust Ühendkuningriigiga pärast kolmapäeval Londonis parlamendihoone juures toimunud rünnakut.

Üksik ründaja lasti maha pärast seda, kui ta oli autoga jalakäijaid maha niitnud ja politseinikku pussitanud. Kokku hukkus viis inimest, vahendab BBC News.

Umbes 20 inimese hulgas, kes Westminsteri sillal autole ette jäid ja viga said, on kolm Prantsuse koolilast ja kaks rumeenlast.

Pariisis kustutati keskööst ohvrite mälestuseks Eiffeli torni tuled. Prantsusmaa president François Hollande väljendas oma solidaarsust Briti rahvaga ning ütles, et terrorism paneb kõiki muretsema ja Prantsusmaa teab, kuidas Briti rahvas kannatab.

Eelmise aasta juulis sõitis mees Lõuna-Prantsusmaal Nice’is veokiga jalakäijate hulka ja tappis 84 inimest. Rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, kelle riigis toimus detsembris samuti rünnak, kus rahva hulka sõitnud veok tappis Berliinis 12 inimest, ütles, et tema mõtted on Briti sõprade ja kõigi Londoni inimeste juures.

„Ma tahan öelda Saksamaa ja tema kodanike nimel: me seisame kindlalt ja otsustavalt Suurbritannia kõrval võitluses terrorismi kõigi vormidega,“ lisas Merkel.

USA president Donald Trump rääkis telefoni teel Suurbritannia peaministri Theresa Mayga ning avaldas kaastunnet ja kiitis Briti julgeolekuteenistuste efektiivset reageerimist.

Trump lubas USA valitsuse täielikku koostööd ja toetust rünnakute eest vastutajate üle õiguse mõistmiseks, teatas Valge Maja.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tuletas meelde, et kolmapäeval oli Brüsseli terrorirünnakute esimene aastapäev, ja ütles, et tema mõtted on koos Londoniga.

„Täna täitub aasta sellest, kui Brüsseli ja Belgia inimesed kannatasid samasugust valu ning tundsid teie kaastunde ja solidaarsuse toetust,“ ütles Juncker. „Sellel emotsionaalsel ajal saame meie Euroopa Komisjonis ainult saata selle kaastunde kahekordselt tagasi.“

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles, et see oli rünnak demokraatiate vastu üle maailma ning kanadalased tunnevad end võitluses terrorismiga Briti rahvaga ühtsena.

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles, et tegemist oli rünnakuga parlamentide, vabaduse ja demokraatia vastu kõikjal, ning pakkus Briti valitsusele oma abi ja solidaarsust.

„Kohutavad pildid Londonist. Rünnatud on linna süda ennast. Meie mõtted on koos Briti rahvaga,“ ütles Hollandi peaminister Mark Rutte.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova väljendas kaastunnet vigastatutele ja hukkunute omastele ning lisas: „Me ei jaga terrorismi kategooriatesse, me peame seda absoluutseks kurjuseks. Sel hetkel, nagu alati, on meie südamed koos Briti rahvaga.“