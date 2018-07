Maailma kõrguselt teise mäe tippu tõusnud eestlane jõudis Moskvasse

Madison Mountaneering teatas oma veebilehel, et esmaspäeval naasis Moskvasse 2018. aasta Elbruse ekspeditsiooni meeskond, mille üks liige oli ka eestlane Andras Kaasik, kes jõudis esimese eestlasena maailma ühe ohtlikuma mäe K2 tippu.

8611 meetri kõrgune K2 on kõrguselt maailma teine mägi, mis oma ohtlikkuse ja halastamatuse tõttu on saanud hüüdnimeks Metsik mägi.

46-aastane ärimees ja kogenud mägironija Kaasik on üks kahest eestlasest, kes kuulub nn seitsme tipu klubisse. See tähendab, et ta on vallutanud kõigi seitsme mandri kõrgeimad mäetipud. Peale tema on selles eksklusiivses klubis eestlastest vaid Alar Sikk. 2011. aastal tõusid Kaasik – tuttavate jaoks Kaska – ja Tanel Tuuleveski Mount Everesti ehk Džomolungma tippu.