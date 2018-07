Maa alla lõksu jäädes tuleb võidelda deemonitega – madalpunkt saabub kolmandal nädalal

Samasugust taaka peavad tõenäoliselt kandma hakkama ka Tai koopasse lõksu jäänud poisid ja nende treener. Nad on juba pidanud hirmu tundma, et neid ei leita. Nüüd kardavad nad seda, et päästjad ei tule oma tööga toime.

Portsmouthi ülikooli psühholoog John Leach rääkis ajalehele Daily Mail etappidest, mida sellistesse õnnetustesse sattunud läbivad.

Leachi sõnul on kõige raskemad teine ja kolmas päev pärast õnnetust. Neljandal päeval on aju ja keha juba uue keskkonnaga harjunud, olukorraga leppinud ja selgeks õppinud uued rutiinid.

Kolmandal nädalal tuleb Leachi sõnul psühholoogiline põhjapunkt. Paljud võivad siis enesetappu üritada. Nälg paneb inimese toidust hallutsinatsioone nägema. Ajataju kaob ja ajab rütmi segamini.

Lõksu jäämise kogemusi saab võrrelda sõjatraumadega, millest paranemine võib kesta aastakümneid.