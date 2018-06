Lukašenkat häirib kontroll Vene piiril

Valgevene president Aleksandr Lukašenka ei ole sugugi rahul Venemaa otsusega taastada ajutiselt kontroll piiril Valgevenega.

Lukašenka ütles reedel, et ta on valmis taastama ka omapoolse piirikontrolli Venemaaga, seda pärast 20 aastat vabat liikumist riikide vahel, kui venelased oma kontrollipunkte lähiajal ei sulge, vahendab The Moscow Times.

Venemaa ei ole rahul Valgevene otsusega lubada Euroopa Liidu kodanikel riiki viisata siseneda, sest piirikontrolli puudumisel on eurooplastel võimalik sealt kaudu viisat omamata Venemaale sõita. Tol põhjusel otsustas riik ka taastada kontrolli kahe riigi piiril, veendumaks, et läbi Valgevene ei saabuks riiki inimesi, kel ei ole õigus piiri ületada.

Valgevenesse on Euroopa Liidu ja veel mitmete riikide kodanikel siseneda viisavabalt viieks päevaks, ja juba õige pea võidakse see ajalimiiti kasvatada 15 päevani. Ametliku teate kohaselt julgeolekukaalutlustel taastas Venemaa seejärel piiril auto- ja passikontrolli.

„Kui nad tahavad piiri sulgeda – olgu lahked,“ ütles Lukašenka, külastades üht piiripunkti. „Kui nad selle sulgevad, tuleb ka meil kehtestada piirikontroll.“

63-aastane diktaator lubas otsusega mitte kiirustada ja jälgida uue piiripoliitika kujunemist.