Lukašenkal on probleeme: Putin ei taha kohtuda ja Minskis marssisid „tigedad valgevenelased“

Esmaspäeval teatas Kreml, et lähipäevil ei ole plaanis Venemaa presidendi Vladimir Putini kohtumist Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenkaga, kes viibib Sotšis. Kodumaal toimusid aga nädalavahetusel Lukašenka-vastased meeleavaldused.

„Nii palju, kui meile teada on, viibib Aleksandr Grigorjevitš Sotšis. See on erareis. Lähipäevil on riigipeade graafik täidetud, Putinil äärmiselt. Ja sellist kohtumist ei ole üles tähendatud,“ ütles Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov esmaspäeval Interfaxi vahendusel.

Peskovi sõnul jätkub kindlasti endiselt töö Venemaa ja Valgevene kõrgeima riiginõukogu kohtumise aja kooskõlastamiseks.

Peskov vastas eitavalt küsimusele, kas Putini graafikus on sel nädalal planeeritud reis Sotšisse.

Valgevene uudisteagentuur BELTA teatas varem presidendi pressiteenistusele viidates, et Lukašenka veedab selle nädala Sotšis.

Laupäeva õhtul toimus aga Minski kesklinnas sanktsioneerimata „tigedate valgevenelaste marss“, millest võttis osa üle 2000 inimese, kes nõudsid võimudelt parasiitlusevastase dekreedi ja muude meetmete tühistamist, mis löövad inimeste rahakotile. Aktsioon lõppes siiski ilma tõsiste intsidentideta, vahendab TUT.by.

Marsist osavõtnud kogunesid Minski Oktoobri väljakule kell 18 ajal ning kõndisid sealt Iseseisvuse prospekti mööda maksuministeeriumi juurde.

Iseseisvuse väljakul esinesid kogunenute ees aktsiooni korraldajad Nikolai Statkevitš, Vladimir Nekljajev ja teised opositsioonipoliitikud.

Marsi lõpetuseks nõudis Statkevitš võimudelt kõigi meeleavaldajate nõudmiste täitmist (dekreedi number 3 ja pensioniea tõstmise tühistamist, elanikkonna reaalsete sissetulekute languse peatamist ning vabade ja ausate valimiste taastamist) 25. märtsiks. Vastasel juhul lubati uuesti tänavatele tulla ja hakata nõudma praeguste võimuesindajate ametist lahkumist.

Lukašenka sundis 2015. aasta aprillis kõiki mittetöötavaid valgevenelasi maksu maksma. Nõudmine puudutab neid, kes töötavad aasta jooksul vähem kui kuus kuud ega ole registreeritud tööbörsil. Maksu suurus on 360 Valgevene rubla (umbes 180 eurot).