Lukašenka: Valgevenes vahistati relvastatud provokatsiooniks valmistunud võitlejad

Valgevenes on vahistatud relvastatud provokatsiooni ettevalmistanud võitlejad, teatas riigi president Aljaksandr Lukašenka teisipäeval Mahiljous töölistega kohtudes, vahendab Valgevene riiklik uudisteagentuur BELTA.

Vastates küsimusele niinimetatud viienda kolonni ja erinevate opositsioonistruktuuride aktiviseerumise kohta viimasel ajal, ütles Lukašenka: „Nagu tegelikkus näitas, nad ei maganud (mõned), nad valmistusid vaikselt oma võimaluseks, valisid momenti.“

„Mitte ainult, et nad ei maganud. Me oleme juba mitukümmend vahistanud (mitte neid, kes on bussides, anarhiste maskides), kes on treeninud laagrites relvadega. Muide, üks laagritest oli Babruiski ja Assipovitšõ piirkonnas. Ülejäänud laagrid on Ukrainas. Minu arvates Leedus või Poolas (ei hakka kinnitama, aga kuskil seal),“ ütles Lukašenka. „Raha tuli läbi Poola ja Leedu meile. Me sõna otseses mõttes neil tundidel vahistasime paarkümmend võitlejat, kes valmistusid provokatsiooniks relvadega.“

Lukašenka teatas, et hiljem esitatakse avalikkusele selle kohta rohkem informatsiooni. Veel rääkis Lukašenka, kuidas õiguskaitseorganitel õnnestus sellistest plaanidest teada saada. „Aitäh, et on valgevenelased ja tõelised valgevenelased, kes olles piiri taga – Euroopa Liidus – meid hoiatasid. Naine tuli saatkonda ja hoiatas, ametlikult kirjutas kirja: valmistatakse ette provokatsiooni. Ja meie hakkasime uurima. Ja tõesti tulid välja väga huvitavad asjad.“

Lukašenka rõhutas, et Valgevenes ollakse alati valmis igasugust õigusvastast tegevust ja banditismi peatama. „Valgevenelased tahavad elada rahulikult ja kasvatada lapsi. Kellelegi ei ole seda sõda vaja ja ma ei saa seda lubada.“