Lukašenka tegi uuele saadikule Lätis ülesandeks tagada Valgevenele väljapääs merele

„Te saate aru, et väljapääsu merele meil ei ole ja kui Leedu ei taha väga meiega koostööd teha, siis tuleb panna rõhku Lätile. Tuleb teha nii, et see vabariik saaks koostööst Valgevenega rahuldust. Me oleme korralikud, abivalmis inimesed ja nad teavad seda. Ja kui nad tulevad meile paljudes küsimustes vastu, mida me neile pakume, on neil teatud (ja mitte väike) efekt,” teatas Lukašenka.

„Nad on tundnud, et mitte kõike ei lahendata Brüsselis. Jah, neil on Euroopa Liidus ilmselt hea. Aga mitte kõike ei saa lahendada. Euroopa Liit toetab mingi aja, aga pärast tuleb ise teenida. Ja koos võime me teenida. Selles suunas peame me tööd tegema,” rõhutas Lukašenka.