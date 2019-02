Lukašenka: suveräänsus on püha, aga Venemaa ja Valgevene on valmis ühinema, kui rahvas tahab

„Me räägime teineteisele avameelselt, et me ei ole ju igavesed, kunagi me lahkume. Aga mida me jätame oma lastele? Kuidas nad meie poliitikat jätkavad? Ka see ei saa meid poliitikutena muretsema panemata jätta,” ütles Lukašenka TASS-i vahendusel.

Lukašenka tuletas meelde, et lepiti kokku erinevate liitriigi raames allkirjastatud kokkulepete täitmise analüüsis.

Suveräänsuse küsimust Venemaa-Valgevene läbirääkimistel isegi ei arutata, on kaks eraldi riiki, teatas Lukašenka. „Aga milleks me peaksime tõstatama Venemaa ja Valgevene suveräänsuse küsimused? See on ikoon, see on püha,” ütles Lukašenka. „Seetõttu ei ole meil suveräänsusega probleeme, me isegi selles kontekstis ei arutanud neid probleeme, me lähtume sellest, et täna on kaks riiki – te teate, kuidas need kujunesid, mitte meie ei olnud algatajad,” rõhutas Lukašenka.

Seejuures märkis Lukašenka, et Venemaa ja Valgevene on valmis ühinema, kui selleks on valmis nende rahvad.