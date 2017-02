Lukašenka süüdistas Venemaad piiritsooni kehtestamise pärast kokkulepete rikkumises

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka süüdistas Venemaad seoses piiritsiooni taastamisega rahvusvaheliste kokkulepete rikkumises.

Venemaa ametlikus õigusliku informatsiooni portaalis avaldati kolmapäeval föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) kolm käskkirja, millest järeldub, et Venemaa-Valgevene piirile luuakse Pihkva, Smolenski ja Brjanski oblastisse piiritsoonid. Otsus jõustub 7. veebruaril, vahendab RIA Novosti.

„Kujutage ette: on olemas riikidevahelised lepingud ja kokkulepped. Ja üks mingi minister, olgu kas või tugev, fsbešnik ja nii edasi, tõmbas ühe suletõmbega risti peale kõigile kokkulepetele, andes välja oma käskkirja – 801, 802, 803. Ma isegi nimetan nende käskkirjade numbrid… Minister kriipsutas selle ühe suletõmbega läbi. Mis see on, normaalne või?“ küsis Lukašenka suurel pressikonverentsil Minskis.

Lukašenka nimetas piiritsoonide loomist „mõtlematuteks ja koordineerimatuteks sammudeks“, mis halvendavad kahe riigi suhteid, ja märkis, et seda ei tohi teha, sest Moskval ja Minskil on niigi piisavalt probleeme.

Samas rõhutas Lukašenka, et „venemaalane ei ole meie jaoks kunagi võõras inimene olnud ega saa selleks“.

Valgevene kehtestas varem viisavaba riiki sisenemise kuni viieks päevaks 80 riigi kodanikele. Venemaa ja Valgevene liitriigi raames kehtib vaba liikumise režiim ning välismaalased, kes saabuvad viisavabalt Minskisse, võivad ebaseaduslikult Venemaa territooriumile liikuda.