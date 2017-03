Lukašenka nõudis, et Vene-Valgevene ühisõppusi Zapad-2017 kutsutaks vaatlema ka NATO esindajad

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka nõudis esmaspäeval NATO vaatlejate lubamist Venemaa-Valgevene ühisõppustele Zapad-2017.

„Ma nõuan teilt kõigilt, et see sündmus meie maa territooriumil oleks läbipaistev, ning kõik tegevused ei oleks ligipääsetavad mitte ainult meie sõpradele ODKB-st (kollektiivse julgeolekukokkuleppe organisatsioon – toim), Euraasia Majandusliidust, SRÜ-st, vaid ka Põhja-Atlandi bloki – NATO – esindajatele,“ ütles Lukašenka, vahendab Lenta.ru.

Lukašenka ütles, et „me ei varja midagi ega tohiks midagi varjata“. „Kui natolased tahavad meie õppustel osaleda, palun, olge lahked. Seda enam, et ma sellist informatsiooni ja selliseid signaale nende poolt juba saan,“ lisas Lukašenka.

Lukašenka rõhutas, et eesseisvatel õppustel on rangelt kaitseotstarbeline iseloom. „Ei meie ega Vene Föderatsioon ei kavatse sellel suunal vähe sellest, et kedagi rünnata, me ei kavatse ka kedagi, kes see ka poleks, siin provotseerida. Mitte mingil juhul! Igal juhul valmistume me tagama oma julgeolekut igasuguses olukorras,“ rõhutas Lukašenka.