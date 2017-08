Lukašenka muretseb piiritsooni taastamise üle Vene-Valgevene piiril: me hakkame eemalduma

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka väljendas muret seoses negatiivse suhete dünaamikaga Venemaaga liitriigi raames.

Lukašenka puudutas intervjuus telekanalile Rossija 24 piiritsooni taastamist Valgevene ja Venemaa piiril, vahendab Sputnik.

Korraldus piiritsooni taastamiseks anti Venemaal välja 2017. aasta jaanuaris. Vene pool otsustas kehtestada piiritsooni mööda Valgevene piiri Brjanski, Smolenski ja Pihkva oblastis.

Venemaa suursaadik Minskis Aleksandr Surikov märkis, et see otsus oli preventiivne meede läbi Minski lennujaama viieks päevaks viisavaba sissepääsu Valgevenesse saavate kolmandate riikide kodanike võimalike piiriületuste vastu.

„Me olime uhked, et meil on venemaalaste ja valgevenelaste jaoks võrdsed õigused. Täna hakkame juba jantima piiril, venemaalased panid piirile välja piirivalvurid, tollitöötajad hakkavad ennast ülal pidama arusaamatult, blokeerivad kaupu. Inimesed kolmandatest riikidest läbivad ainult rahvusvahelisi läbipääsupunkte – see tähendab, et usaldamatus on juba meie vastu. Selles on tõsine oht, me hakkame eemalduma,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka sõnul on nii Minsk kui ka Moskva paljudel suundadel palju kaotanud. „Aga kõige hirmsam seisneb selles, et mõnedes küsimustes me lubame eemaldumist,“ rõhutas Lukašenka.