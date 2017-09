Lukašenka garanteeris Vene vägede Valgevenest koju naasmise pärast Zapadit

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka tuletas meelde garantiisid selle kohta, et Venemaa sõjaline kontingent, mis osaleb ühisõppustel Zapad-2017, lahkub Valgevene territooriumilt ja naaseb alalistesse paiknemiskohtadesse Venemaal.

„Minu arvates on need garantiid juba antud mitu korda veel enne neid õppusi,“ ütles Lukašenka täna manöövrite lõppetappi jälgides, vahendab Interfax.

Lukašenka ütles, et nädala pärast langeb see küsimus iseenesest ära. „Ma kommenteerin seda hea meelega mõne aja pärast, kui kõik väed, mis õppustele kaasati, on alalises paiknemisekohas, sealhulgas ka Vene omad,“ lausus Lukašenka.

Lukašenka sõnul tuleb neil, kes püüdsid Valgevene ja Venemaa ühisõppusi diskrediteerida, kasvõi õppida seda päriselt tegema.

„Seda on isegi ebamugav kommenteerida. Ja sellest on juba aru saanud need, kes sellega tegelesid. Aga ootame ära, mida nad hakkavad rääkima pärast seda, kui kõik relvajõud, nii Vene kui ka meie omad, osutuvad olema oma alalistes paiknemiskohtades,“ lisas Lukašenka.

Sealjuures kuulutas Lukašenka, et 75 000-mehelise Valgevene armee juures ei muudaks mõnetuhandeliste Vene vägede viibimine Valgevenes midagi. „Kui meil tuleb lahendada mingeid probleeme, lahendame me need, ja mingisuguse Venemaa ja Valgevene huvide riivamise korral läänesuunal hakkab kaitsma ja astub sõtta eelkõige Valgevene armee. Ja mõne aja pärast, idee ja meie sõjaliste plaanide järgi, lülituvad siia silmapilkselt Venemaa relvajõudude osad,“ rääkis Lukašenka.

„Te ärge muretsege, me ei ole agressiivne riik, me oleme niigi sõjas kannatanud (…) Me oleme alles äsja taastanud sõjaeelse elanikkonna taseme. Sõjad ei ole kunagi lähtunud meie maalt. Me oleme ainult nende käes kannatanud. Kedagi rünnata me ei kavatse. Aga kui meile, vene keeles öeldes, antakse vastu vahtimist, me vastame,“ kuulutas Lukašenka.