Lukašenka ei taha Valgevenesse Vene lennubaasi, selle asemel antagu lennukeid

Valgevene ei pea otstarbekaks Venemaa sõjaväebaasi rajamist Babruiskisse, teatas Valgevene president Aljaksandr Lukašenka suurel pressikonverentsil Minskis.

„Milleks sõjalisest vaatepunktist see baas? Pole vaja teda siia. See baas ja lennukid, mille nad (Venemaa – toim) tahavad siia saata – see on demonstratsioon,“ ütles Lukašenka TASS-i vahendusel.

Lukašenka rõhutas, et peab otstarbekaks, et baasi rajamise asemel saadab Venemaa Valgevenele sõjalennukeid. „Meil on eeskujulikud piloodid, meil on eeskujulik kool. Te teate, et me ei sõdi sõjalennukitel halvemini. Andke meile 20 lennukit, me oleme ju ühtne grupeering,“ ütles Lukašenka.

2015. aasta septembris andis Venemaa president Vladimir Putin kaitseministeeriumile korralduse pidada välisministeeriumi osavõtul läbirääkimisi Valgevenega ja kirjutada nende tulemusena alla kokkuleppe projektile Vene lennubaasi loomiseks Valgevenesse.

2016. aasta juunis teatas Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov, et konkreetseid plaane Vene lennubaasi paigutamiseks Valgevenesse ei ole.

Lukašenka sõnul ei kavatse Valgevene NATO ridu täiendama hakata.

„Meie ei ole Ukraina, meie ei ole Vene-vastased, meie NATO-sse ei pürgi,“ ütles Lukašenka, kelle sõnul on ta alati rääkinud, et venemaalasi ei maksa solvata.

Lukašenka ütles, et ta ei karda, et Venemaa võiks Valgevene okupeerida. „Mingit sõda ei tule, aga me kaitseme oma maad ja iseseisvust,“ ütles Lukašenka.