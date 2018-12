LUGEJATE VIDEOD JA FOTOD | Pariisis ajas politsei meeleavaldajaid Eiffeli torni juurest eemale, Reimsi kesklinn oli täielikult blokeeritud

Osad protestijad kogunesid Eiffeli tornist üle jõe vaateplatvormile. “Saabuti nii torni poolt kui ka vastassuunast. Müügiputkad hakkasid kiiresti sulgema aknaid kui protestijad kohale jõudsid. Nüüd liiguvad osad protestijad Eiffeli torni poole. Üle jõe paistavad ka politsei sinised vilkurid,” kirjeldas valitsevat olukorda Pariisis viibiv Tartu ülikooli ajakirjandus ja kommunikatsiooni tudeng.

Kümmekond minutit hiljem kirjutas sama tudeng, et politsei ajab juba protestijaid Eiffeli tornist eemale.

Teine tudeng, kes õpib Pariisist 140 kilomeetri kaugusel Reimsis, ütles, et ka sinna on jõudnud “kollaste vestide” meeleavaldused.

“Protestid on täies mahus üle kesklinna, trammitee on blokeeritud ja protestijate juures on politseinikud “korda hoidmas”. Ohtlikuks ei ole õnneks siin toimuv protest muutunud ning inimesed pealtnäha ei tee väga välja. Minu ülikool - Sciences Po Paris - suleti laupäevaks turvalisuse hoidmiseks protestide eest, samuti suleti ka kõik regionaalkampused. Minu ülikooli õpilased protestimas pole, seda ehk seletab fakt, et Emmanuel Macron on minu kooli vilistlane,” kirjeldab lugeja Pariisist väljaspool valitsevat olukorda.