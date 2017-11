"Luganski rahvavabariigi" juht süüdistas siseministrit olukorra destabiliseerimises

„Luganski rahvavabariigi” juht Igor Plotnitski teatas, et siseminister Igor Kornet tagandati eile seaduslikul viisil ning tema tänane tegevus ei ole legitiimne ja on ületanud kõik lubatavuse piirid. Luganskis on tänavatel soomukid ja relvastatud mehed.

„Mõnede isikute katsed hoida võimust kinni riigi sees olukorra destabiliseerimise hinnaga on tulutud ning lähemal ajal neutraliseeritakse need täielikult,” öeldakse Plotnitski ametlikus avalduses, mis pandi üles „Luganski rahvavabariigi” veebilehele. Plotnitski rõhutas, et Kornet tagandati seaduslikul viisil ning tema katsed seda otsust vaidlustada on ületanud kõik lubatavuse piirid. "Siseminister" Kornet tegi avalduse, milles teatas Ukraina diversiooni- ja luuregrupi tegevuse tõkestamisest ja lükkas ümber teated oma ametist lahkumisest, vahendab UNIAN. Korneti sõnul olevat grupi liikmed tahtnud korraldada vabariigis suurt tähelepanu tõmbavaid terroriakte. Enamik „diversante” on Korneti sõnul vahistatud ning ülejäänud grupi liikmeid ja nende käsilasi otsitakse. Kornet väitis, et on saadud tõendid „Luganski rahvavabariigi riikliku teleraadiokompanii" direktori Anastassia Šurkajeva kaasosaluse ja Ukraina eriteenistuste tegevuse kohta. Kindlaks on Korneti sõnul tehtud ka Luganski rahvavabariigi juhi administratsiooni juhi Irina Teitsmani ning siseministeeriumi valitsuse julgeolekuteenistuse ülema Jevgeni Seliverstovi osalemine 2016. aasta septembris instseneeritud „riigipöördes”. Loe veel Avalduses öeldakse, et Luganski rahvavabariigi juht Igor Plotnitski on langetanud otsuse ülalnimetatute vahistamise kohta. Olukord „vabariigis” on õiguskaitsestruktuuride jõudude täieliku kontrolli all, väidab Kornet oma avalduses. Varem teatas UNIAN, et Luganski kesklinna saabusid soomukid ja hooned piirasid sisse relvastatud mehed. Administratiivhooned on tundmatute isikute poolt blokeeritud.