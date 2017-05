LTV: Riia pagulasabikeskuses ei räägi keegi inglise keelt

Riia linnavalitsuse pagulasabikeskuses, mida juhib Riias võimul oleva Vene-meelsete kalduvustega erakonna Kooskõla tuntud liige Sandris Bergmanis, ei räägi keegi inglise keelt või muid keeli, milles oleks pagulastega võimalik vestelda, piisavalt hästi, et klientidega tõhusalt suhelda, teatas Läti televisiooni LTV pühapäevane saade „De facto“.

Lisaks sellele ei ole paljud pagulased Riia Varjupaigataotlejate Vastuvõtmise Koordinatsioonikeskusest kuulnudki, teatas LTV Läti ringhäälingu uudisteportaali LSM vahendusel.

Bergmanis alustas tööd keskuses umbes aasta tagasi, kui lahkus skandaalidest räsitud munitsipaaleluasemete haldusettevõtte Rīgas Namu Pārvaldnieks juhatusest. Teatati, et Bergmanise palk pagulasabikeskuses hakkab olema 2200 eurot kuus.

Bergmanis ei olnud aga võimeline selgitama, mida on keskuses aasta jooksul, kui see on tegutsenud, teinud. Bergmanis palus LTV-l saata küsimused Riia linnavalitsuse pressibüroole, öeldes, et tema töökohustuste kirjeldus oleks kolm lehekülge pikk.

Teine Kooskõla poliitik Imants Burvis, kes töötab keskuses projektijuhina, ei suutnud samuti täpselt selgitada, mida ta seal teeb, kuid ütles, et koordineerib informatsioonivahetust riigi ja omavalitsusstruktuuride vahel ilmselt eesmärgiga säästa linna raha.

„De facto“ korraldas eksperimendi pagulasega, kes saabus Lätti Euroopa Liidu ümberpaigutamisskeemi raames. Pagulane helistas Bergmanisele ja palus tema abi, kuid mitte keegi keskuses ei rääkinud soravat inglise keelt.

Riia pagulasabikeskus loodi aasta tagasi. Riia linnavalitsus väitis, et selle ülesanne on anda saabunutele sotsiaalabi ning aidata neid elukoha, hariduse saamise võimaluste ja töö leidmisel.