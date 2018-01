Lõuna-Soome lubatakse tuisku ja kuni 30 sentimeetrit lund

Eeskätt Lõuna-Soome lubatakse täna õhtuks tihedat lumesadu ja tuisku, kui sajule lisandub tugev tuul, teatas Foreca ilmateenistuse valvemeteoroloog Joanna Rinne.

„Lumesadu algab kolmapäeva õhtupooliku ajal ja tugevneb õhtul. Tihedana jätkub sadu neljapäeva hommikupoolikuni. Sealt edasi jätkub see nõrgema ja ajutisena,” ütles Rinne Ilta-Sanomate vahendusel.

„Kolmapäeva õhtupooliku ja reede hommikupooliku vahelisel ajal võib lund tulla kohati kuni 30 sentimeetrit,” teatas Rinne.

Kõige tihedam on lumesadu Rinne sõnul kolmapäeva õhtupooliku ja reede hommikupooliku vahel Soome lõunarannikul. Ohtralt tuleb lund ka Joensuust idapiirini.

„Lõunarannik, pealinnapiirkonnast kuni Virolahtini välja, on see kõige lumerohkem piirkond. Helsingi, Porvoo ja Kotka piirkonda tuleb lund kõige rohkem, kohati kuni 20-30 sentimeetrit. Joensuu suunda ja idapiiri lähistele lubatakse 15-20 sentimeetrit lund,” ütles Rinne.

„Lumi tuleb koos üsna kõva tuulega, nii lumi koguneb mõnedesse paikadesse hangedesse ja teistesse kohtadesse tuleb seda vähem. See on kuiv pakaselumi, nii et see kasvab kergemini kõrgusse, kui siis, kui ta oleks märg,” teatas Rinne.

Lõuna-Soome lubatakse tänaseks veel kuni seitsmekraadist külma, kuid homme ilm juba veidi pehmeneb, kuigi jääb endiselt miinustesse. Neljapäeval ja reedel on Rinne sõnul Lõuna-Soomes vaid paar miinuskraadi, kuid nädalavahetusel läheb uuesti külmemaks.

Eestis jääb lumesadu tagasihoidlikumaks

Eesti ilmateenistuse valvesünoptiku sõnul on tihe lumesadu Lõuna-Soomes tingitud nn lahe-efektist ja Eestisse nii palju lund oodata ei ole.

"Soome laht on jäävaba ja seal on suhteliselt soe vesi, aga samas on õhutemperatuur kõrgemal õhukihtides väga madal. Külma õhu ja sooja vee kokkupuutel tekib nn lahe-efekt ehk mere kohal arenevad lumepilved, mis kanduvad lahtise vee kohalt puhuvate tuultega rannikule ja põhjustavad seal sadu," selgitas sünoptik.

Kuna praegu on kagutuul, siis kandub suurem sadu Soome rannikule. "Kui tuul oleks kirdest, oleks tugev lumesadu meil," sõnas valvesünoptik ja lisas, et kindlasti läheb saabuva madalrõhkkonna toel ka meil sadu tihedamaks, ent midagi väga erilist oodata ei ole.