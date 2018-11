Lõuna-Koreas mõisteti 15 aastaks vangi oma naisjüngreid vägistanud „jumal”

Pastor Lee ohvrid ei olnud võimelised vastupanu osutama, sest allusid süüdistatu absoluutsele religioossele autoriteedile, teatas kohtunik Chung Moon-sung Souli keskringkonna kohtus, vahendab AFP.

Lõuna-Koreas on erinevad usulahud üsna levinud ja ekspertide sõnul väidab seal 60 inimest, et on jumalikku päritolu. Mõned neist on saanud süüdistusi pettuses, ajupesus, väljapressimises ja muudes kuritegudes.

Lee asutas Souli kunagi vaesesse Guro linnaossa Manmini keskkiriku 1982. aastal ja siis oli tal vaid 12 järgijat. Nüüd on kirikul 130 000 liiget.

Varem sel aastal astusid aga kolm Lee järgijat avalikkuse ette seoses kampaaniaga #MeToo ja kirjeldasid, kuidas Lee igaühe neist enda juurde kutsus ja vägistas.

„Ma ei suutnud talle ära öelda,” ütles üks ohvritest, kes oli kiriku liige alates lapsepõlvest, Lõuna-Korea televisioonile. „Ta oli rohkem kui kuningas. Ta oli jumal.”

Teisele naisele ütles Lee, et ta on nüüd taevas ning tuleb riidest lahti võtta ja olla nagu Aadam ja Eeva Eedeni aias. „Ma nutsin, sest ma vihkasin seda,” ütles naine telekanalile JTBC.

Kaheksa naist esitasid kuriteokaebused ja kohus leidis, et Lee vägistas ja pilastas neid pika perioodi jooksul kümneid kordi.

„Oma jutlustel on süüdistatav kaudselt või otseselt väitnud, et on püha vaim, tehes endast jumala,” ütles kohtunik ja lisas, et ohvrid uskusid, et Lee on jumalik olend, kellel on jumalik jõud.