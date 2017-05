Lõuna-Korea uus president tahab hakata Põhja-Koreaga suhtlema ja kaaluda USA raketitõrjesüsteemist loobumist

Lõuna-Korea presidendivalimised võitnud liberaal Moon Jae-in astus kolmapäeval ka kohe ametisse. Seoses sellega on oodata olulisi muutusi Lõuna-Korea poliitikas.

Põhja-Koreaga lähenemise poole püüelnud endise liberaalist presidendi Roh Moo-hyuni kunagine abi Moon on samuti olnud kriitiline Souli konservatiivsete valitsuste karmide seisukohtade suhtes Põhja-Korea küsimustes viimase kümne aasta jooksul, vahendab Associated Press.

Mooni sõnul ei ole vastasseisule suunatud lähenemine takistanud kuidagi Põhja-Koreal tuumarelva- ja raketiarsenali laiendamist ning on ainult summutanud Souli häält rahvusvahelistes jõupingutustes Põhja-Korea asjus.

Moon kutsub üles Pyongyangi-vastaste sanktsioonide ja surve tasakaalustamisele katsetega dialoogi astuda ning on enese sõnul valmis Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga tuumaküsimustes läbi rääkima, mis oleks järsk poliitikamuutus Lõuna-Koreas.

Moon on samuti valmis taasavama tööstuspargi Põhja-Korea piiriäärses Kaesongi linnas, mille Lõuna-Korea nüüdseks tagandatud ja vanglas korruptsiooniprotsessi ootav president Park Geun-hye eelmisel aastal pärast Põhja-Korea tuumakatsetust ja kaugmaaraketi väljalaskmist sulges.

Moon on üles näidanud ka valmisolekut Lõuna-Korea peamisele liitlasele USA-le vastu astuda, öeldes, et Soul peaks kaaluma otsuse muutmist USA raketitõrjesüsteemi THAAD Lõuna-Koreasse paigutamise kohta.

Mooni sõnul varjutavad THAAD-i julgeolekualast kasu halvenenud suhted Hiinaga.

Lõuna-Korea suurim kaubanduspartner Hiina on väljendanud muret, et THAAD-i võimsat radarit võidakse kasutada sügavale Hiina territooriumile piilumiseks ning Hiina lendude ja raketistartide jälgimiseks. Soul kahtlustab, et Peking maksab THAAD-i eest kätte piirates Hiina turistide Lõuna-Korea külastusi.