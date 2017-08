Lõuna-Korea tippametnik: USA on Põhja-Korea suhtes strateegiliselt kannatlikkuselt üle läinud strateegilisele segadusele

Kuigi Lõuna-Korea president Moon Jae-in on viimase aja sõnasõja ajal USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea vahel suures osas vaikinud ja kinnitanud strateegilist allianssi USA-ga, kritiseeris tema tähtsaim abi Moon Chung-in Trumpi sõjakat retoorikat avalikult.

„See on väga ebatavaline. Me ei oota, et Ühendriikide president teeks sedalaadi avalduse,“ ütles Lõuna-Korea suursaadik rahvusvahelise julgeoleku alal ABC Newsile. „On väga murettekitav, et Ühendriikide president valab kriisile õli tulle.“

Moon Chung-ini sõnul soovib Lõuna-Korea president, et Trump võtaks oma retoorikas toone maha, ning selle sõnumi edastas ta Trumpile ka siis, kui nad eelmisel esmaspäeval telefoni teel vestlesid.

24 tundi hiljem lubas aga Trump Kim Jong-uni režiimi vastu valla päästa „tule ja raevu“, mis muutis president Moon Jae-ini tema abi sõnul „mõnevõrra murelikuks“. Järgnes terve nädal eskaleeruvaid ähvardusi, mis kulmineerusid Trumpi reedese teatega, et USA on „lukustatud ja laetud“.

Põhja-Korea vastas loomulikult oma stiilile truuks jäädes ning ähvardas USA Vaikse ookeani territooriumi Guami.

Moon Chung-ini sõnul muutis ähvarduste pildumine olukorra ohtlikumaks. Mõlemad pooled peaksid tema sõnul tagasi tõmbuma.

„See on kukepoks, aga ma arvan, et see, mida praegu vaja on, on vastastikune vaoshoitus,“ ütles Moon Chung-in.

Ekspertide sõnul on erimeelsused Washingtoni ja Souli vahel just see, mida Põhja-Korea tahab.

Moon Chung-in kritiseeris Trumpi administratsiooni selguse puudumise pärast Põhja-Korea asjus. Valge Maja on saatnud segaseid signaale muu hulgas selle kohta, kas USA toetab läbirääkimisi Põhja-Koreaga ja kas püüdleb režiimimuutuse poole.

„Ma tõesti ei näe ühtset sõnumit. On segadus,“ ütles Moon Chung-in. „Meie oleme väga suures segaduses. Me arvame, et Ameerika valitsus on läinud Obama administratsiooni „strateegiliselt kannatlikkuselt“ üle strateegilisele segadusele.“

Moon Chung-in on üks Lõuna-Korea „päikesepaistepoliitika“ peamisi eestkõnelejaid. See näeb ette dialoogi Põhja-Koreaga ja rahumeelset kooseksisteerimist.

Moon Chung-ini sõnul soovib Lõuna-Korea juhtkond näha muutust Trumpi lähenemises Põhja-Koreale. „Me loodame, et president Trump käib välja diplomaatilised oskused praeguse kriisiga tegelemiseks,“ ütles Moon Chung-in.