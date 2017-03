Lõuna-Korea tagandatud president Park pandi trellide taha

Lõuna-Korea tagandatud president Park Geun-hye võeti reedel vahi alla ja viibib nüüdsest eeluurimisvanglas trellide taga. Parki süüdistatakse ulatuslikus korruptsioonis.

65-aastasest Parkist sai Lõuna-Korea esimene demokraatlikult valitud president, kes on ametist tagandatud. Teda süüdistatakse kokkumängus sõbra Choi Soon-siliga surve avaldamiseks suurettevõtetele, et need annaksid raha fondidesse, mis toetasid Parki poliitilisi algatusi, vahendab Reuters.

Reede varastel tundidel rahuldas Souli keskringkonna kohus prokuratuuri taotluse Park vahi alla võtta. Enne seda oli Parki kaheksa tundi järjest üle kuulatud.

Park ja tema advokaadid väitsid, et teda ei peaks vahi alla võtma, sest tema puhul ei ole põgenemise ohtu ning ta ei püüa mingeid tõendeid hävitada. Kohus seda aga ei uskunud ning teatas, et Park võib tõenditega manipuleerida.

Enne koitu viidi tuhakarva näoga Park kahe naispolitseiniku saatel musta sedaaniga Souli lähedal asuvasse vanglasse.

Parki võib süüdimõistmise korral oodata enam kui kümneaastane vanglakaristus.