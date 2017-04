Lõuna-Korea sadamasse saabus USA tiibrakettidega varustatud tuumaallveelaev

Lõuna-Korea Busani sadamasse saabus teisipäeval USA Ohio-klassi juhitavate rakettidega varustatud tuumaallveelaev Michigan. USA merevägi nimetas seda „rutiinseks visiidiks“.

„Visiidi käigus kogevad meremehed Korea Vabariigi kultuuri ja ajalugu ning edendavad väljapaistvaid suhteid USA mereväe, Korea Vabariigi sõjaväe ja Busani kohaliku kogukonna vahel,“ teatas USA merevägi oma pressiteates, vahendab Defense News.

Michigani saabumine on aga märkimisväärne tugevdus Jaapani merele ja mujale Korea poolsaare lähistele koonduvatele USA merejõududele. Peagi jõuab kohale ka USA lennukikandja USS Carl Vinson koos oma löögigrupiga, millega liitus ka kaks Jaapani sõjalaeva.

Michigan võis olla see, millele viitas USA president Donald Trump 11. aprillil, kui kirjeldas intervjuus Fox Business Networkile piirkonda suunduvaid USA jõude.

„Me saadame armaada, väga võimsa,“ ütles Trump. „Meil on allveelaevad, väga võimsad, kaugelt võimsamad kui lennukikandja. Seda ma võin teile öelda.“

Michigan on üks neljast Ohio-klassi ballistilise rakettidega varustatud allveelaevast ümber ehitatud juhitavate rakettidega relvastatud allveelaevast (tähistatakse lühendiga SSGN). Pardal on 154 tiibraketti Tomahawk ja muud relvad.

SSGN-id võivad pardale võtta ka 66 erioperatsioonide sõdurit. Need allveelaevad on USA-s ehitatuist suurimad. Nende pikkus on umbes 170 meetrit ja veeväljasurve sukeldununa 18 750 tonni, kuid on võimelised täpseks navigeerimiseks kitsastes tingimustes.

Michigan on praegu mehitatud niinimetatud sinise meeskonnaga kapten Joe Turki juhtimisel.