Lõuna-Korea president Moon: Põhja-Korea tuumaarsenal on liiga arenenud, et selle saaks kiiresti hävitada

Lõuna-Korea president Moon Jae-in ütles täna, et Põhja-Koreal ei oleks kerge oma tuumaarsenali kiiresti hävitada, kui ta seda ka tahaks, sest relvaprogramm on juba nii kaugele arenenud.

Moon ütles, et kui Põhja-Korea nõustuks läbirääkimistega, võiks neid pidada nii, et kõik võimalused on avatud, vahendab Reuters.

„Kui algavad läbirääkimised Põhja-Korea tuumaküsimuse lahendamiseks, tunnen ma, et Põhja-Koreal oleks realistlikult keeruline tuumavõimekuste täielik hävitamine, kui nende tuuma- ja raketiarsenal on arenenud staadiumis,” ütles Moon. „Kui nii, tuleb Põhja-Korea tuumaprogramm peatada ja läbirääkimised võivad jätkuda, et püüelda täieliku tuumarelvadest vabastamise poole.”

Põhja-Korea teatas eelmisel nädalal, et ei ole dialoogi vastu, aga ei hakka kunagi kauplema oma kõrgeimate huvide ja rahva julgeolekuga seotud küsimuste üle.

„Me ei ole sellisest dialoogist ja läbirääkimistest vähimalgi määral huvitatud,” teatas Põhja-Korea ametlik uudisteagentuur KCNA.

Moon kordas oma seisukohta, et praegu on õige aeg survet Põhja-Koreale suurendada, et ta läbirääkimistega nõustuks.

Moon ütles, et erimeelsused Lõuna-Korea ja Hiina vahel USA õhutõrjesüsteemi THAAD Lõuna-Koreasse paigutamise asjus ei ole kadunud.

„Hiina ei ole öelnud, et on muutnud oma seisukohta ja nõustub THAAD-iga, ning ütleb endiselt, et THAAD riivab tema julgeolekut. Meie omakorda seletasime, et THAAD ei ole suunatud Hiina vastu, vaid ainult Põhja-Korea tuuma- ja raketiprovokatsioonide ohjeldamiseks,” lausus Moon.