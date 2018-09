Lõuna-Korea presidendi sõnul soovivad tema ja Kim Jong-un Korea sõja lõpetavat deklaratsiooni

Mooni sõnul ütles Kim talle, et soovib USA välisministri visiiti Pyongyangi, et pidada tuumaläbirääkimisi. Samuti soovib Kim võimalikult kiiresti uut tippkohtumist Trumpiga, vahendab Associated Press.

Moon andis täna pärast kolmepäevaselt visiidilt Põhja-Koreasse naasmist Soulis pressikonverentsi.

Mooni sõnul on tal isiklik sõnum Kimilt Trumpile, mille ta edastab järgmisel nädalal New Yorgis Trumpiga kohtudes.

Veel ütles Moon, et ta edastab Trumpile enda ja Kimi soovi saavutada enne aasta lõppu Korea sõja lõpetav deklaratsioon. Aastatel 1950-1953 toimunud sõda kestab tehniliselt endiselt edasi, sest see lõppes relvarahu, mitte rahulepinguga.

Deklaratsioon oleks esimene samm ametliku rahulepingu suunas. USA kardab, et selle tulemus võiks olla Kimi nõudmine, et USA väed lahkuksid Lõuna-Koreast.