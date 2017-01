Lõuna-Korea: Põhja-Koreal on plutooniumi kümne tuumapommi jaoks

Foto: KIM HONG-JI, REUTERS

Põhja-Koreal on nüüdseks plutooniumi kümne tuumapommi valmistamiseks, teatas Lõuna-Korea kolmapäeval. Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un teatas eelmisel nädalal, et riik on lähedal mandritevahelise ballistilise raketi katsetamisele.